«طيران الإمارات» تشتري 50 طائرة «إيرباص» بـ16 مليار دولار

2019/11/18 | 17:05

اخبار السعودية )- قالت «طيران الإمارات» اليوم (الاثنين)، إنها قدمت طلباً مؤكداً لشراء 50 طائرة إيرباص إيه 350 في صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار دولار بالأسعار الرسمية.

ويمثل الاتفاق الذي جرى توقيعه في معرض دبي الجوي نسخة نهائية ومعدلة من اتفاق أولي لشراء 40 طائرة إيه 330 نيو و30 طائرة إيه 350، في صفقة كانت معلقة منذ بداية العام.



وأضافت «طيران الإمارات» أنها ما زالت في مفاوضات مع «بوينغ» بشأن طلبية محتملة لشراء 40 طائرة 787 دريملاينر.

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