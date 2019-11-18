روسيا تسلم أوكرانيا 3 سفن حربية احتجزتها قبل سنة

2019/11/18 | 17:05

اخبار السعودية )- أعلنت روسيا أنها سلمت أوكرانيا 3 سفن عسكرية احتجزتها قبل سنة خلال حادث بحري، وذلك قبل 3 أسابيع على قمة تهدف إلى استئناف جهود تسوية النزاع في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «تم تسليم أوكرانيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قامت بانتهاك الحدود المائية الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 خلال استفزاز متعمد لكييف في مضيق كيرتش واحتجزتها قوات الأمن الروسية إثر ذلك».

ولم تؤكد السلطات الأوكرانية تسلم السفن بعد.

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