بريطانيا: جونسون يعد الشركات بخفض العبء الضريبي

2019/11/18 | 17:36

اخبار السعودية )- وعد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بسلسلة من التخفيضات الضريبية للشركات في كلمة ألقاها اليوم (الاثنين) في مؤتمر اتحاد الصناعات البريطانية، أكبر منظمة لأصحاب الأعمال في بريطانيا، وذلك في خضم حملة الانتخابات التشريعية وقبل نحو شهرين من موعد «بريكست» المقرر.

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