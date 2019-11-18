ولي العهد يوجه بتمديد موسم الرياض لأواخر شهر يناير 2020

2019/11/18 | 17:36

اخبار السعودية )- وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بتمديد فعاليات موسم الرياض، حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2020.

أعلن عن ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين)، حيث قال: «وصلنا لسبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر...



وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم إلى أواخر شهر يناير».

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