بدر بن فرحان يفتتح غداً المعرض الثقافي السعودي في «اليونيسكو»

2019/11/18 | 19:09

اخبار السعودية )- يفتتح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، غداً (الثلاثاء)، فعاليات المعرض الثقافي السعودي في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف تعزيز التبادل الثقافي العالمي، وحماية ونقل التراث، وتطوير البيئة الثقافية.

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