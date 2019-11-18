الحوثيون يخطفون قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر

2019/11/18 | 19:40

اخبار السعودية )- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، قيام الحوثيين بعملية خطف وسطو مسلح على قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر، مُحمّلاً الميليشيا مسؤولية سلامة الطاقم متعدد الجنسيات.

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