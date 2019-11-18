دعم أميركي أوروبي للمتظاهرين في جورجيا

2019/11/18 | 19:40

اخبار السعودية )- أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عن دعمهما عشرات آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في جورجيا، الذين يحتجون منذ الأسبوع الماضي على تراجع الحزب الحاكم عن وعوده بإجراء إصلاحات انتخابية.وتظاهر أكثر من 20 ألف شخص أمس (الأحد) في تبيليسي في أكبر تعبئة للمعارضة في جورجيا منذ سنوات عدة.إلا أن الأمين العام لحزب «الحلم الجورجي» الحاكم ورئيس بلدية تبيليسي ماخا كالادزي، استبعدا اليوم أي احتمال لإجراء انتخابات مبكرة.وخلال مؤتمر صحافي اتهم كالادزي المعارضة بـ«عمليات لزعزعة الاستقرار السياسي بأداء رخيص ومُدَمِّر»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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