عبدالمهدي: لن نقبل بكيانات غير شرعية أو سلاح خارج سلطة الدولة

2019/11/18 | 20:25

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الاثنين، إنه لا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".وأضاف عبدالمهدي: "هناك دولة

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