2019/11/18 | 20:42

اخبار السعودية )- أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، بأن إيران‭ ‬انتهكت بنداً آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل الذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء: «أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طناً».



وأضافت: «تحققت الوكالة يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير لوكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك بنداً آخر من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير لوكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك بنداً آخر من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).