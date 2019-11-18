البنوك اللبنانية تفتح أبوابها الثلاثاء بعد إنهاء موظفيها إضرابهم

2019/11/18 | 20:42

اخبار السعودية )- تفتح المصارف اللبنانية أبوابها غداً (الثلاثاء) بعد إنهاء موظفيها إضراباً عاماً بدأوه قبل أسبوع احتجاجاً على مشكلات وقعت مع زبائن جراء فرض البنوك قيوداً مشددة على سحب الأموال وسط أزمة حادة وحراك شعبي غير مسبوق في البلاد.وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين): «سنعود غداً إلى العمل، وبالتالي لا إضراب للقصاع المصرفي، على أن يكون يوم عمل في كل المصارف وكل الفروع»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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