واشنطن: الوثائق المسربة ليست سرا فدور إيران بالعراق معروف

2019/11/18 | 20:56

اخبار السعودية )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الوثائق المسربة، التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، ليست سراً فالدور الإيراني في العراق معروف.وأضافت الخارجية الأميركية: "نتابع عن كثب وثائق نيويورك تايمز

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