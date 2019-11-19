موسكو تستعيد أطفال روسيات محتجزات في العراق بتهم إرهاب

2019/11/19 | 00:19

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات في موسكو أن طائرة نقلت من العراق إلى روسيا، اليوم (الاثنين)، نحو ثلاثين طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات، هم أطفال نساء روسيات سجينات في العراق بجرائم إرهاب.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن الأطفال، وعددهم 32، كانوا في السجون العراقية مع أمهاتهم اللواتي ينفذن أحكاماً بالسجن، أو هن بانتظار محاكماتهن لانضمامهن إلى تنظيم «داعش».من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الروسية أن الأطفال الذين نُقلوا من بغداد إلى موسكو مساء (الاثنين) أُدخِلوا على الفور إلى مستشفيات، حيث يخضعون لفحوص طبية شاملة.

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