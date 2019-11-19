السلطات الأميركية تحتجز أكثر من 100 ألف طفل لأسباب متعلقة بالهجرة

2019/11/19 | 00:19

اخبار السعودية )- كشفت دراسة للأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن السلطات الأميركية تحتجز لأسباب متعلقة بالهجرة أكثر من مائة ألف طفل بينهم من هم محتجزون مع ذويهم.وقال مانفريد نوفاك، وهو أحد أبرز معدي «دراسة الأمم المتحدة العالمية بشأن الأطفال المحرومين من الحريّة»، إن «الرقم الإجمالي للمحتجزين حالياً يبلغ 103 آلاف».وكشف نوفاك لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم التوصل إلى هذا الرقم بناء على أحدث بيانات رسمية متوافرة وكذلك من مصادر أخرى «ذات مصداقية كبيرة».

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