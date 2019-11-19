واشنطن تهدد بعقاب المسؤولين عن قتل المحتجين العراقيين

2019/11/19 | 00:33

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت فسادهم إضافة للذين اشتركوا في قتل وإصابة المحتجين السلميين.وأضاف بومبيو

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