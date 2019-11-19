قوى العراق السياسية تمهل عبدالمهدي 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحات

2019/11/19 | 09:20

اخبار السعودية )- وقع 12 طرفاً سياسياً عراقياً اتفاقاً يشمل تغييراً حكومياً، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، ومحاربة الفساد، وتعديل قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات وتعديل الدستور، فيما تواصلت التظاهرات في عدد من

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