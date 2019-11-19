محتجون لبنانيون يتجمعون بمحيط مجلس النواب وسط انتشار أمني مكثف

2019/11/19 | 11:40

اخبار السعودية )- بدأ المحتجون في التوافد من كل المناطق اللبنانية صباح اليوم (الثلاثاء)، للتجمع في محيط مجلس النواب، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.ويسعى المحتجون إلى منع النواب من الوصول إلى المجلس احتجاجات على الجلسة البرلمانية المقررة اليوم.وانتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في وسط بيروت قبيل الجلسة، وفقاً لوكالة «رويترز».وقال شاهد من «رويترز» إن قوات الأمن اشتبكت قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقاً.

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