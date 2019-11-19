إسرائيل تعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا

2019/11/19 | 11:40

اخبار السعودية )- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) أنه اعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة بينما تحدثت وسائل إعلام النظام السوري عن «دوي انفجارات» سمع بالقرب من مطار دمشق.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الإسرائيلي قوله: «بعدما أطلقت صفارات الإنذار في قرى إسرائيلية في الجولان اعترض النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، مؤكدا أنه «لم يصب أي من الصواريخ هدفا في إسرائيل».وفي دمشق، تحدثت وسائل إعلام النظام في وقت مبكر من اليوم عن «دوي انفجارات سمع في المطار»، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

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