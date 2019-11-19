وثائق إيران المسربة تغضب الشارع العراقي ومطالبات بمحاكمة الجواسيس

2019/11/19 | 11:55

اخبار السعودية )- باتت الوثائق التي سربتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية هي الموضوع الأبرز الذي يشغل الشارع العراقي حالياً، وحديث الساعة بين المحتجين حيث غصت ساحات التظاهر في العراق لاسيما ساحة التحرير وسط العاصمة

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