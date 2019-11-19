السجن 3 سنوات لشرطي عراقي أطلق النار على متظاهرين

2019/11/19 | 13:13

اخبار السعودية )- قضت محكمة عراقية اليوم (الثلاثاء) بالسجن 3 سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية وسط بغداد.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالحبس 3 سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد».ووفق البيان، فإن المحكمة قالت إنه تم القبض على الشرطي بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية.وأوضح البيان أن المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة.

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