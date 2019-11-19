السجن 55 عاماً لـ18 مداناً بقضايا فساد لمسؤولين وموظفين في السعودية

2019/11/19 | 13:13

اخبار السعودية )- أعلنت النيابة العامة السعودية عن أحكام بالسجن 55 عاماً لـ18 مداناً بقضايا فساد لمسؤولين وموظفين في السعودية.وقالت النيابة العامة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بأنه إلحاقاً لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قبل النيابة العامة والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع فإن النيابة العامة توضح للجميع أنه إثر قيامها بالتحقيق مع ثمانية عشر شخصاً متهما بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية.

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