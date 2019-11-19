مظاهرات بغداد مستمرة.. ومحتجون يغلقون ميناء خور الزبير

2019/11/19 | 13:28

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، أنه ما زالت المظاهرات مستمرة في بغداد، برغم تراجع المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين بنسبة ملحوظة.وسجل انسحاب جزئي للقوى من أماكن عدة، كساحة الخلاني، في وقت يتواصل

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