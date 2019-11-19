2019/11/19 | 14:15

اخبار السعودية )- أفرجت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء) عن رهينتين غربيين محتجزين منذ 2016 جنوب أفغانستان، وفق ما ذكرت مصادر من الحركة ومسؤول من الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.وقال مصدر في الشرطة «نحو الساعة العاشرة صباحا أُفرج عن أستاذين في الجامعة الأميركية في منطقة نوبهار بولاية زابل، وغادرا زابل جوا على متن مروحيات أميركية».وأكدت ثلاثة مصادر من طالبان في الولاية أن الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس، أفرج عنهما.ولم تعلق السفارة الأميركية في أفغانستان بعد على الأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تفرج عن أميركي وأسترالي كانا محتجزين في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تفرج عن أميركي وأسترالي كانا محتجزين في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).