أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

2019/11/19 | 14:15

اخبار السعودية )- أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الثلاثاء)، أمراً أميرياً بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء.وبحسب نص الدستور، لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين، ما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.وكان الشيخ صباح الأحمد استقبل، بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، والشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

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