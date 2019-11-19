بعد خطفها 11 يوماً.. الإفراج عن الناشطة العراقية ماري محمد

2019/11/19 | 15:32

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، بالإفراج عن الناشطة العراقية، ماري محمد، بعد اختطافها لمدة 11 يوماً على أيدي مجهولين، وأيضا تم الإفراج عن الناشط العراقي، حسن الزعيم، بعد اعتقاله في محافظة ذي قار.وفي

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