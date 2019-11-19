القضاء الإيراني يعلن عن اعتقالات... ومواجهات دامية في كردستان والأحواز

2019/11/19 | 15:48

اخبار السعودية )- أعلن القضاء الإيراني عن اعتقالات استهدفت من «أحرقوا مباني حكومية وبنوكاً» في الاحتجاجات التي اندلعت، الجمعة، بعد زيادة أسعار البنزين، وقالت مصادر محلية في الأحواز إن العشرات سقطوا بين قتلى وجرحى في ضواحي ميناء «معشور» النفطي، وأفادت مصادر كردية بمقتل 7 على الأقل بمدينة مريوان في محافظة كردستان.

ودعا المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي، الإيرانيين إلى تقديم المعلومات عمن وصفهم بـ«المخربين»، مشيراً إلى التعرف على الأشخاص الذين «أحرقوا بنوكاً ومراكز حكومية».



كما أشار إلى اعتقال أشخاص أرسلوا تسجيلات إلى وسائل الإعلام.

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