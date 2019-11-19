شحن الهواتف في المطارات والفنادق يعرضها لخطر الاختراق

2019/11/19 | 16:19

اخبار السعودية )- حذر عدد من الخبراء الأمنيين الأشخاص من شحن هواتفهم الجوالة في منافذ شحن الهواتف الموجودة في المطارات والفنادق، قائلين إن ذلك قد يعرض الهاتف للاختراق من قبل المتسللين.وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن اللجوء إلى هذه المنافذ يمكن أن يعرض الهواتف لما يطلق عليه«Juice Jacking»، والذي يعني قيام المتسللين بتثبيت برامج ضارة في أسلاك الشحن ومنافذ الـ«USB» الموجودة في الأماكن العامة بحيث يتمكنون من اختراقها بسهولة والوصول إلى أدق المعلومات الموجودة بداخلها.

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