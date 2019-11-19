النيابة العامة السويدية تسقط تهمة الاغتصاب عن جوليان أسانج

2019/11/19 | 17:52

اخبار السعودية )- أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم (الثلاثاء)، أنها تخلت عن التحقيق بتهمة الاغتصاب بحق مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج التي تعود إلى العام 2010.وقالت نائبة المدعي العام إيفا ماري بيرسون في تصريح صحافي: «أعتبر أنه تم استنفاد كل إجراءات التحقيق التي يمكن اتخاذها.لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام».

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