إنريكي يتجاوز محنة وفاة ابنته ويعود لتدريب المنتخب الإسباني

2019/11/19 | 17:52

اخبار السعودية )- عاد المدرب لويس إنريكي للإشراف على المنتخب الإسباني لكرة القدم الذي تركه في يونيو (حزيران) الماضي بسبب مرض ابنته التي توفيت لاحقاً، لخلافة مساعده السابق روبرت مورينو الذي قاد إسبانيا للتأهل إلى كأس أوروبا 2020.وذلك بحسب ما أعلن اليوم (الثلاثاء) الاتحاد المحلي للعبة.وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس في مؤتمر صحافي «بإمكاننا اليوم التأكيد بأن لويس إنريكي يعود إلى منصبه السابق»، مضيفاً «أعرب لنا لويس إنريكي عن رغبته بالعودة...والباب كان مفتوحاً له على الدوام من أجل العودة»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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