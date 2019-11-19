ناشطة عراقية: كنت بسجن انفرادي ولن أشارك مجددا بالتظاهرات

2019/11/19 | 18:07

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، بالإفراج عن الناشطة العراقية، ماري محمد، بعد اختطافها لمدة 11 يوماً على أيدي مجهولين.وقالت ماري محمد في اتصال مع قناة الـ"العربية"، كنت في سجن انفرادي، ولم أتعرض

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