المجلس الاقتصادي السعودي يناقش مسودة ميزانية الدولة لعام 2020

2019/11/19 | 19:25

اخبار السعودية )- عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض، ناقش خلاله العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2020.واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية عام 2020.والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

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