القضاء الإسرائيلي يوجه لشرطي تهمة القتل غير العمد

2019/11/19 | 20:57

اخبار السعودية )- قرر مكتب الادعاء العام الإسرائيلي توجيه الاتهام بالقتل غير العمد لشرطي أطلق النار على شاب إثيوبي في يونيو (حزيران)، في حادثة أدت إلى احتجاجات واسعة في البلاد.وقُتل سولومون تيكا (19 عاماً) في 30 يونيو على يد شرطي خارج الخدمة في كريات حاييم قرب مدينة حيفا الساحلية.وأشعلت وفاة تيكا موجة احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت ثلاثة أيام، وُصفت في كثير من الأحيان بالعنيفة.ويقول الإثيوبيون الإسرائيليون، الذين يبلغ تعدادهم نحو 140 ألفاً، منهم نحو 50 ألفاً وُلدوا في إسرائيل، إنهم يتعرضون للتمييز، وأن الشرطة تستهدفهم، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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