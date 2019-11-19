أمهات موقوفين روس يطلبن من بوتين التحقيق في أداء القضاء

2019/11/19 | 20:57

اخبار السعودية )- ندد أقرباء موقوفين روس، اليوم (الثلاثاء)، في رسالة «يأس» موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أو الملفقة التي باتت تطال المزيد من الأشخاص، وفق ما قالوا.وانضوت عائلات عشرات السجناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) تحت حركة غير رسمية سميت «أمهات ضد القمع السياسي»، تهدف إلى التنديد بتوقيف ومحاكمة عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها روسيا خلال الصيف.وانضمت إلى الحركة أمهات شبان متهمين بالتطرف والإرهاب في قضية غامضة، يقول المتهمون إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لفّقها.

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