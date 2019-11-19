ترمب خضع لفحوص طبية «روتينية تماماً»

2019/11/19 | 22:48

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، إن الفحوص الطبية التي أجريت له السبت كانت روتينية تماماً، منتقداً تغطية وسائل الإعلام للفحوص التي لم تكن مدرجة على جدول مواعيده، ورافضاً أي تكهنات بمعاناته مشكلات صحية.

وقال ترمب للصحافيين، في البيت الأبيض، في مستهل اجتماع مع وزرائه: «خرجت بسرعة (بعد الفحوص)»، مضيفاً أنها كانت «فحوصاً روتينية تماماً».

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