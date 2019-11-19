تركيا تتهم الأكراد بقصف مدرسة في شمال سوريا

2019/11/19 | 22:48

اخبار السعودية )- اتّهمت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الثلاثاء)، مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية بقصف مدرسة في شمال سوريا مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وجرح 8 بينهم أطفال.وقالت الوزارة إن «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدّها تركيا منظمة «إرهابية» قصفت مدرسة في تل أبيض، إحدى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد قبل أن تسيطر عليها تركيا الشهر الماضي إثر هجوم شنّته عبر الحدود.وفي تغريدة أرفقتها بصور عن الهجوم، كتبت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلين سوريين أكراداً «استهدفوا مدرسة في تل أبيض.قضى 3 مدنيين أبرياء وجرح 8 بينهم أطفال».

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