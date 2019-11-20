شاهدان أمام الكونغرس: ما ورد في مكالمة ترمب مع رئيس أوكرانيا أقلقنا

2019/11/20 | 00:20

اخبار السعودية )- استمع مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لشاهدين اطّلعا بشكل مباشر على المكالمة الهاتفية الذي أجراها الرئيس الأميركي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، محور التحقيق الرامي إلى عزل دونالد ترمب، وقالا إنهما كانا مندهشين وقلقين إزاء طلب سيد البيت الأبيض فتح تحقيق بحق جو بايدن.

وقال الشاهد اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، إنه شعر بقلق بالغ إزاء ما سمعه خلال المكالمة، وإنه أبلغ «بدافع الواجب» محامي مجلس الأمن القومي بالمحادثة «غير اللائقة».

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