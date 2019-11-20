2019/11/20 | 00:20

اخبار السعودية )- أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس رسمياً اليوم (الثلاثاء)، بإرسال 3 آلاف جندي إلى السعودية لردع إيران.وقال الرئيس ترمب في رسالة وجّهها إلى الكونغرس، إن «إيران تواصل تهديد أمن المنطقة وخصوصاً عبر استهدافها منشآت النفط، وكما أبلغت في 22 يوليو (تموز) أرسلنا قوات لمواجهة سلوك طهران العدواني».وأضاف أن قوات أميركية إضافية ستصل إلى السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبيناً أن نشر هذه القوات «يشمل رادارات وأنظمة صاروخية؛ لتعزيز الدفاعات الجوية في المنطقة، وردع الاستفزازات الإيرانية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب للكونغرس: قوات أميركية إلى السعودية خلال أسابيع لردع إيران) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب للكونغرس: قوات أميركية إلى السعودية خلال أسابيع لردع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).