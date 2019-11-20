نائب عن كتلة الصدر: استقالة الحكومة العراقية أولوية

2019/11/20 | 08:35

اخبار السعودية )- عزت كتلة سائرون النيابية (بزعامة مقتدى الصدر)، غيابها عن اجتماع القادة السياسيين، يوم الاثنين، الى أنه "مضيعة للوقت"، وفيما قلل ساسة آخرون من أهمية مخرجات الاجتماع الأخير، نفت زعامات سياسية توقيعها

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