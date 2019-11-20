هولندا تضبط 25 مهاجراً داخل حاوية تبريد على متن عبارة متجهة لبريطانيا

2019/11/20 | 13:44

اخبار السعودية )- عثر أفراد طاقم عبارة هولندية على 25 مهاجراً في حاوية تبريد كانت على متن عبارة متّجهة إلى بريطانيا أمس (الثلاثاء)، وأجبروا العبارة على العودة إلى هولندا، بحسب ما أعلنت الشرطة وأجهزة الطوارئ.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد تلقى المهاجرون السريون الرعاية الطبية اللازمة في ميناء فلاردينغن قرب روتردام، وقد نقل اثنان منهم إلى المستشفى، وفق ما كشفت الشرطة وأجهزة الطوارئ.وجاء في تغريدة أطلقتها أجهزة الطوارئ في منطقة روتردام أنه «عثر على متن عبارة على عدة أشخاص داخل حاوية تبريد.لقد عادت العبارة إلى الميناء».

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