مسؤول أميركي يؤكد تجميد مساعدة أمنية للبنان بأكثر من مائة مليون دولار

2019/11/20 | 13:44

اخبار السعودية )- كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل أن البيت الأبيض يجمّد منذ يونيو (حزيران) الماضي مساعدة أمنية إلى لبنان قيمتها أكثر من مائة مليون دولار، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وأقر هيل بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصورا بأوكرانيا، مشيرا إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.

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