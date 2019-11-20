أوامر استدعاء جديدة تطال وزراء ومسؤولين في العراق

2019/11/20 | 13:44

اخبار السعودية )- كشفت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، عن تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات السابق؛ على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها، أمر

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