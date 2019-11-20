البرلمان العربي يشيد بمواقف السعودية في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة

2019/11/20 | 14:45

اخبار السعودية )- أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى السعودي بالمواقف القوية والحاسمة لقيادة السعودية التي تعكس إدراكها العميق ووعيها الكبير للأخطار والتحديات التي تحيق بالعالم العربي، مُثمناً عالياً الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لترسيخ التضامن العربي ووحدة الصف ونبذ الخلافات، والتصدي للأخطار المُحدقة بالعالم العربي.

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