هولندا تعتقل امرأتين تنتميان لـ«داعش» بعد ترحيلهما من تركيا

2019/11/20 | 14:45

اخبار السعودية )- اعتقلت هولندا امرأتين تنتميان إلى تنظيم داعش في سوريا بعد وصولهما إلى الأراضي الهولندية من تركيا التي قامت بترحيلهما، وفق ما أفاد مدعون عامون.وقال مكتب الادعاء العام في بيان إنه تم توقيف السيدتين بتهم إرهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.وبدأت تركيا ترحيل المتطرفين الأجانب الأسبوع الماضي وانتقدت الدول الأجنبية لرفضها استرداد مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.

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