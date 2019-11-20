حامل كرات يبيع مضرب سيرينا المكسور بـ500 دولار... والآن سعره يصل لـ50 ألفاً

2019/11/20 | 16:02

اخبار السعودية )- فاجأت نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز أحد حاملي الكرات في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (إحدى البطولات الأربع الكبرى) وأهدته مضربها الذي حطمته خلال المباراة النهائية للبطولة عام 2018.ففي نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2018، خسرت سيرينا ويليامز اللقب أمام اليابانية نعومي أوساكا، وقامت بتحطيم مضربها خلال اللقاء نتيجة العصبية الزائدة.وبعد انتهاء المباراة طلب الشاب جاستن أرينجتون هولمز (22 عاماً) الذي كان يقف في الملعب لحمل الكرات من ويليامز التقاط صورة تذكارية، وأعطته بطلة التنس المضرب المحطم ليحتفظ به، حسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

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