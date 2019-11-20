هندي ينتحل صفة طيار للصعود سريعاً للطائرة والجلوس في درجة أفضل

2019/11/20 | 16:02

اخبار السعودية )- ذكرت الشرطة الهندية اليوم (الأربعاء)، أن رجلاً كان قد انتحل صفة طيار في شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية الشهيرة، حتى يتمكن من الاستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعاً والجلوس في درجة أفضل، اعتقل في نيودلهي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وقال سانجاي بهاتيا، نائب مفوض الشرطة، إن راجان محبوباني، البالغ من العمر 48 عاماً، كان يرتدي الزي الرسمي الخاص بشركة طيران «لوفتهانزا»، وكان يحمل بطاقة هوية مزورة، عندما احتُجز في المطار بالعاصمة الهندية أمس (الثلاثاء).

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