2019/11/20 | 16:33

اخبار السعودية )- أعلن وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحافي في الكنيست اليوم (الأربعاء)، رفضه الانضمام لأي حكومة يشكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أو رئيس تحالف «أزرق أبيض» بيني غانتس.وحمل ليبرمان الحزبين مسؤولية «الفشل في تشكيل حكومة موحدة».وقال ليبرمان إن «غانتس لم يكن مستعداً لقبول اقتراح رئيس الحكومة في التناوب، ونتنياهو كان يماطل بالتمسك بالأحزاب المتدينة».وأضاف: «أرفض تشكيل حكومة ائتلافية مصغرة بدعم من القائمة العربية المشتركة المناهضة للصهيونية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبرمان يرفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبرمان يرفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).