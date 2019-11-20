2019/11/20 | 16:40

اخبار السعودية )- ليبراسيون.. هكذا كشف الربيع العراقي عجز النخبة السياسية الحاكمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبراسيون.. هكذا كشف الربيع العراقي عجز النخبة السياسية الحاكمة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبراسيون.. هكذا كشف الربيع العراقي عجز النخبة السياسية الحاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).