عشر سعوديات يتأهلن لنهائي مسابقة الفاروق للفروسية

2019/11/20 | 17:35

اخبار السعودية )- اختتمت المرحلة الأولى من مشاركة السعوديات في مسابقة الفاروق للفروسية، ضمن فعاليات موسم الرياض وتأهل عشر فارسات للنهائي، للمشاركة في نهائي المسابقة التي ستقام في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ونجحت الفارسات (سارة القحطاني، ومشاعل بنت سلطان، والأميرة لولوه بنت بندر، وأروى المطبقاني، ووفاء محمد، وشاهناز عثمان الأدناوي، وسلطانه آبار، ولمى راشد العجمي، ولينا الزهراني، وريم الشهوان) في تجاوز المرحلة الثانية، من بين 27 فارسة تنافسن في المرحلة في مركز ميادين للفروسية، إذ حققت الفارسة سارة القحطاني أسرع زمن في المنافسة، حيث قطعت مسلك الجولة الترجيحية بزمن 47.90 ثانية.

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