اليونان ستغلق المخيمات الثلاثة الأكثر اكتظاظاً بالمهاجرين

2019/11/20 | 17:35

اخبار السعودية )- ستغلق اليونان المخيمات الثلاثة الأكثر اكتظاظاً بالمهاجرين في جزر قبالة تركيا وتستعيض عنها بمنشآت جديدة مغلقة ذات قدرة استيعابية أكبر بكثير.وقال المنسق الحكومي الخاص لشؤون الهجرة ألكيفياديس ستيفانيس في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأربعاء) إن «تخفيف الاكتظاظ في الجزر هو أولوية في هذه المرحلة».وتقع المخيمات الثلاثة المتوقع إغلاقها في جزر ليسبوس وخيوس وساموس، وتُؤوي حاليا أكثر من 27 ألف شخص في ظروف مزرية، كثيراً ما نددت بها مجموعات حقوقية ومجلس أوروبا.والمخيمات الثلاثة قادرة فعلياً على استيعاب 4500 شخص فقط.

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