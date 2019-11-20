بعدما أغلقه محتجون..ميناء خور الزبير العراقي يعود للعمل

2019/11/20 | 18:19

اخبار السعودية )- أعلنت شركة موانئ العراق، الأربعاء، عودة ميناء خور الزبير لمزاولة نشاطه التجاري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.وأدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"اسقاط النظام"

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