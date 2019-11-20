حزب تركي موالٍ للأكراد يدعو لانتخابات مبكرة وعصيان مدني

2019/11/20 | 19:08

اخبار السعودية )- دعا حزب تركي معارض موال للأكراد، اليوم (الأربعاء)، لإجراء انتخابات مبكرة، لكنه استبعد الانسحاب من البرلمان احتجاجا على عزل الحكومة لعشرات من رؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت سابق من هذا العام، ودعا كذلك إلى حملة للعصيان المدني.وعزلت الحكومة التركية 24 من رؤساء البلديات من أعضاء حزب «الشعوب الديمقراطي» منذ أغسطس (آب) بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب وعينت آخرين لإدارة البلديات.ودعا الكثير من أعضاء حزب «الشعوب الديمقراطي» الحزب للانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية التي ما زال الحزب يسيطر عليها.

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